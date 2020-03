Rio - O momento do Flamengo na Libertadores foi assunto no programa "Seleção SporTV" desta quarta-feira. O narrador Everaldo Marques acredita que o clube carioca é o favorito da competição e também elogiou a festa que a torcida rubro-negra faz no Maracanã.

"O Flamengo é o grande favorito porque manteve a base do ano passado, tendo até melhores peças de reposição para esta temporada. Estamos ainda em março, mas o nível de futebol apresentado pelo time é muito bom. O Flamengo é bastante favorito também para caminhar e chegar longe na Libertadores. Fora que é espetacular o que a torcida do flamengo faz no Maracanã ", disse.



A equipe comandada por Jorge Jesus entra em campo na noite desta quarta-feira para enfrentar o Barcelona de Guayaquil pela segunda rodada do Grupo A, às 21h30, no Maracanã.