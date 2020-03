Marcos Braz revela o que falta para Jesus renovar com o Flamengo e diz: 'Vejo mais perto do acerto'

Rio - Pela renovação do contrato de Jorge Jesus, as conversas entre a diretoria do Flamengo e o treinador já deram o pontapé inicial. Ambas as partes possuem o interesse da extensão do projeto vencedor iniciado em meados de 2019. N zona mista do Maracanã, após vitória diante do Barcelona-EQU, pela Libertadores, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, externou o que resta para que um acordo seja alinhavado.



"Ele está satisfeito com a parte do elenco, com a diretoria e com a imprensa. Só está faltando a parte financeira. Isso na hora certa a gente vai conseguir dirigir. Acho que não vai ter muito problema [...]. Vejo ele mais perto do acerto. Agora, me preocupa? É evidente que me preocupa. Mas ainda está dentro de um tempo aceitável para a gente acertar isso. São três meses", disse Braz, emendando sobre as dificuldades com o euro em alta em relação ao real:



"O pagamento tem essa relação com o euro (risos), mas fico muito feliz de o problema, hoje, ser só a parte financeira. Na hora certa, com calma, o Flamengo irá pôr a suas posições e resolver".



"Sem plano B" caso Jesus não renove, segundo apontado por Bruno Spindel, diretor de futebol do Fla, com exclusividade ao LANCE!, o clube deseja que o Mister estenda o seu contrato - hoje a expirar em maio deste ano - até dezembro de 2021. Internamente, o foco é integral pelo desfecho positivo.