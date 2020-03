Comentarista da Globo vê erro da arbitragem em pênalti a favor do Flamengo

Rio - O Flamengo venceu o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0. Porém, na opinião do comentarista da Rede Globo, Sandro Meira Ricci, a arbitragem errou ao assinalar infração no lance do segundo gol da equipe carioca marcado por Gabigol, em cobrança de pênalti.

"Eu não marcaria essa penalidade porque, para mim, o braço do jogador equatoriano está em uma posição natural. Ele não abriu o braço com a intenção de bloquear a bola. Eu não vejo nenhuma intenção em colocar o braço. A gente não tem que obrigar os defensores a ficar com os braços para trás para evitar penalidades", afirmou.

O Flamengo venceu a equipe do Equador por 3 a 0 e está na segunda colocação do seu grupo na Libertadores, com 100% de aproveitamento na competição.