Jorge Jesus reclama de gramado do Maracanã: 'Joga Flamengo, Fluminense, Vasco'

Rio - O Flamengo venceu o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0 na sua primeira partida no Maracanã. Apesar da boa atuação, o treinador Jorge Jesus fez algumas críticas. Não em relação a atuação da equipe, mas em relação ao estado do gramado do palco do duelo.

"Este gramado do Maracanã não propicia nada ao time que tem qualidade técnica de jogo. Não favorece em nada os jogadores do Flamengo. Por isso, não jogamos como queremos em termos de velocidade. O gramado não tem qualidade. Mas não podemos criticar muito quem cuida. Joga Flamengo, Fluminense, Vasco... Não há gramado que resista. Não podem jogar três equipes em um gramado, nem duas", afirmou.

O Flamengo tem duas vitórias em dois jogos pela Libertadores e está na segunda colocação do seu grupo na competição. A equipe carioca derrotou o Junior Barranquilla, na Colômbia, na estreia da competição.