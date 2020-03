Mauro Cezar afirma que aumento do Euro é obstáculo em renovação do Flamengo com Jorge Jesus

Rio - Flamengo e Jorge Jesus seguem negociando a renovação de contrato. De acordo com o comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, um fato externo pode atrapalhar a tentativa do clube carioca de ampliar o seu vínculo com o português.

"A alta do Euro, que parece ser uma tendência contínua vem dificultando o Flamengo na renovação com Jorge Jesus. Os valores ficaram ainda mais altos para o clube carioca", revelou.

No entanto, ainda há otimismo do Flamengo. De acordo com o comentarista, o clube deseja resolver a situação até o começo do próximo mês. Jorge Jesus tem contrato com o Rubro-negro até o meio do ano.