Pablo Marí fala sobre gratidão ao Flamengo: 'Foram seis meses espetaculares'

Rio - De desconhecido a ídolo do clube de maior torcida do Brasil, com dois títulos na bagagem. Estes foram os seis meses vividos pelo zagueiro Pablo Marí na temporada passada, ao ser contratado pelo Flamengo e conquistar o Brasileiro e a Copa Libertadores. Em entrevista concedida a 'Dazn', o zagueiro descreveu a emoção de ter atuado com a camisa rubro-negra em 2019. Além disso, o espanhol comentou sobre a final contra o River Plate e a transferência para o Arsenal no início deste ano.





"Agora, mesmo depois de eu ter saído, seguem me mandando mensagens, passando apoio. É muita gente. Os seis meses que vivi no Flamengo foram espetaculadores, consegui coisas que nunca havia conseguido, como ganhar títulos", enalteceu o zagueiro.



Emprestado ao Arsenal, Pablo Marí destaca que ainda recebe muitas mensagens dos torcedores rubro-negros em suas redes sociais e ainda sente o carinho da torcida. Apesar disso, o zagueiro pretende permanecer no Arsenal e diz que sua família está feliz em Londres. Ele foi cedido ao clube londrino por seis meses e pode ser contratado em definitivo se o clube inglês exercer a opção de compra presente no contrato do atleta. Os valores da cláusula não foram divulgados.