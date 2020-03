Gustavo Henrique comemora primeiro gol pelo Flamengo: 'Incrível a sensação'

Rio - Primeiro reforço confirmado de 2020, Gustavo Henrique teve ótima atuação e marcou o primeiro gol com a camisa do Flamengo diante do Barcelona de Guayaquil (EQU), válido pela segunda rodada fase de grupos da Copa Libertadores. Após a vitória por 3 a 0, o zagueiro celebrou mais um triunfo e o gol marcado.

" Foi para os dois, para minha família inteira, minhas esposa e meus pais que estavam no estádio. Os zagueiros do elenco tem a capacidade de aumentar o nível do Flamengo e sabemos que temos um elenco qualificado. Vamos dar o melhor nas oportunidades e agora é pensar no próximo jogo, recuperar bem. E foi incrível a sensação de fazer o gol", afirmou o zagueiro.

Responsável por fechar os espaços do adversário, Gustavo Henrique foi quem abriu a porteira para o Flamengo diante dos equatorianos. Após belo cruzamento de Everton Ribeiro, o camisa 2 testou firme para balançar as redes do goleiro Mendoza. Em seguida, Gabigol e Bruno Henrique marcaram para sacramentar a vitória e manter os 100% na competição mais importante do continente.

O próximo compromisso do Flamengo acontece neste sábado, quando enfrenta a Portuguesa, pela terceira rodada da Taça Rio. Em seguida, retoma as atenções para a Libertadores, quando visita o líder do Grupo A, Independente del Valle, na próxima quinta-feira, no Equador.

Vale lembrar que as equipes se enfrentaram recentemente, pela Recopa Sul-Americana. o Rubro-Negro venceu por 5 a 2 no placar agregado e conquistou o titulo, o primeiro internacional que levanta a taça no Maracanã.