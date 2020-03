Ex-treinador de clube inglês seria 'Plano B' de Flamengo para Jorge Jesus

Rio - Renovar o contrato com Jorge Jesus é prioridade para o Flamengo. No entanto, enquanto isso, alguns nomes para o cargo de treinador começam a ventilar na imprensa esportiva. De acordo com o comentarista da ESPN Brasil, Jorge Nicola, o treinador português Marco Silva seria o "Plano B", caso o Mister não permaneça no Rubro-negro.

Marco teve passagem recente pelo Everton, da Inglaterra. De acordo com o jornalista, uma fonte do próprio Flamengo teria confirmado a informação. “Desde o fim do ano passado, o nome dentro do departamento de futebol profissional é do Marco Silva”, disse. O treinador, de 42 anos, está sem clube desde dezembro de 2019, quando foi demitido pela equipe de Liverpool.

Jorge Jesus tem contrato com o Flamengo até o fim da temporada. A equipe carioca deseja renovar com o comandante até o final do ano de 2021.