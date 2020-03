Diego Costa tosse na direção de jornalistas para 'fugir' de entrevista na zona mista

Rio - Após a classificação na Liga dos Campeões, o atacante do Atlético de Madrid, Diego Costa fez uma piada de mau gosto na zona mista do Anfield, Estádio do Liverpool. Substituído no segundo tempo da vitória por 3 a 2 sobre o atual campeão, o brasileiro fingiu uma tosse ao passar na frente dos jornalistas para não ter que dar entrevista.

Diego Costa fingiu tossir para os jornalistas.pic.twitter.com/5Q7E70MYVE — B24 (@B24PT) March 12, 2020 No vídeo, é possível ver os jornalistas se afastando do jogador quando ele finge tossir. O jogador sai rindo. Confira:

Um fato parecido aconteceu na NBA envolvendo jogador de basquete do Utah Jazz, Rudy Gobert. Ao ser questionado sobre a pandemia do coronavírus, em entrevista coletiva, na última segunda-feira, o atleta tocou em todos os microfones que estavam sobre a mesa na sala da imprensa. Na quarta-feira, ele foi testado positivamente para coronavírus e a temporada da NBA foi suspensa.