Negociando renovação com o Flamengo, Jesus cita 'saudade': 'Meu olhar está em Portugal'

Rio - Em meio a conversas entre o seu estafe e diretoria do Flamengo pela renovação contratual, Jorge Jesus fez uma postagem de cunho pessoal em sua conta no Instagram, nesta tarde - pouco antes da reapresentação do elenco, no Ninho do Urubu, após vitória sobre o Barcelona-EQU, pela Libertadores.



O treinador externou que não tem tido tempo para lazer no Rio de Janeiro, por conta da dura rotina de treinos, um fator que o agrada. No entanto, em tom de desabafo, admitiu que, nas poucas vezes em que tem "um tempo vago e sente saudade", o seu "olhar está em Portugal".



"Minha vida tem sido trabalho, casa, hotel e campo de jogo. Isso tem sido muito bom. Poucas vezes tenho um tempo vago a pensar e sentir saudade, mas nas raríssimas vezes que acontece, meu olhar está em Portugal", escreveu, junto a um emoji da bandeira do país lusitano.





A postagem já conta com quase 60 mil curtidas, até o início desta noite. Muitos torcedores demonstram apreensão nos comentários, com receio e associando a saudade a uma possível volta do Mister ao futebol português. Brincadeiras e aclamação, como de praxe, também surgiram.



Jesus tem vínculo até o fim de maio com o Fla. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, afirmou que o único ponto a ser alinhavado é o financeiro.



"Ele está satisfeito com a parte do elenco, com a diretoria e com a imprensa. Só está faltando a parte financeira. Isso na hora certa a gente vai conseguir dirigir. Acho que não vai ter muito problema [...]. Vejo ele mais perto do acerto. Agora, me preocupa? É evidente que me preocupa. Mas ainda está dentro de um tempo aceitável para a gente acertar isso. São três meses", disse Braz, na zona mista do Maracanã, na última quarta-feira.



Em tempo: Jesus volta a comandar a equipe rubro-negra neste sábado, em confronto diante da Portuguesa, às 18h, pela Taça Rio. O palco será o Maraca.