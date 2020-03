Vice-presidente do Flamengo testa positivo para coronavírus

Rio - O vice-presidente de Embaixadas e Consulados do Flamengo, Maurício Gomes de Mattos, testou positivo para o coronavírus nesta quinta-feira. Ele aguarda a contraprova para saber se está com a doença. O resultado sai nesta sexta-feira. A informação foi divulgada pelo Metrópoles.

Em viagem pelo Distrito Federal, Mattos está internado no Hospital Santa Luzia, em Brasília. De acordo com o portal de notícias, ele chegou na unidade de saúde com um quadro de pressão alta, mas acabou impedido de retornar ao Rio porque apresentava todos os sintomas da Covid-19.

Na terça-feira, o vice-presidente rubro negro participou de um jantar com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), na para promover o trabalho de embaixadas e consulados do clube.

Mattos viajou à Europa recentemente. Ele esteve com o presidente Rodolfo Landim e Gustavo Oliveira, vice de comunicação, para conhecer Ciudad Real Madrid, centro de treinamento do clube espanhol.