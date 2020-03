Jogadores do Flamengo e Jorge Jesus serão submetidos a exame do coronavírus

Rio - O Flamengo decidiu se precaver e irá realizar nesta sexta-feira exames em todo departamento de futebol - incluindo jogadores e comissão técnica - para prevenir o novo coronavírus. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN.

Na última quinta-feira, o vice-presidente de Embaixadas e Consulados, Maurício Gomes de Mattos, testou positivo para Covid-19. A contraprova é aguardada para esta sexta-feira. Além disso, segundo a Globo, há um caso suspeito com uma funcionária do marketing do clube, chamada Anyelli Silva. Ela foi afastada até sair o resultado de seus exames.

A Ferj ainda não se manifestou sobre um possível adiamento de jogos do Campeonato Carioca. Com isso, até o momento, o duelo entre Flamengo e Portuguesa está mantido para este sábado, às 18 hrs, no Maracanã.