Flamengo x Portuguesa: prováveis times, desfalques, onde acompanhar e arbitragem

Rio - Cada vez mais embalado, o Flamengo recebe a Portuguesa, no Maracanã e pela 3ª rodada da Taça Rio, neste sábado - mais precisamente às 18h. Atualmente, o time de Jorge Jesus, campeão do primeiro turno, lidera o Grupo A neste segundo, com seis pontos. A Lusinha, por sua vez, vem logo atrás, ocupando a vice-liderança, com três pontos somados.

O duelo contará com peculiaridades, já que não terá a presença da torcida - já que a CBF determinou que todas as partidas de futebol marcadas para São Paulo e Rio de Janeiro sejam realizadas sem o público, por conta da pandemia de coronavírus - e nem transmissão televisiva - pois o clube da Gávea segue sem entrar em acordo com a Rede Globo, detentora dos direitos.

Jesus deve poupar apenas quem estiver com mais desgaste físico. Já Rogério Corrêa irá com força máxima e contará com o veloz trio de ataque, composto por Chay, Adriano e Cafu, para surpreender um confronto "às escuras".