Flamengo x Portuguesa-RJ: clube divulga procedimentos para reembolso de ingressos vendidos

Até a última atualização, mais de 10 mil ingressos já tinham sido vendidos. Na noite de hoje, por meio de seu site oficial, o clube explicou, passo a passo, o procedimento para o reembolso de quem já havia comprado os ingressos.



Na nota, o Flamengo pondera para que o reembolso seja feito sempre de forma online, inclusive para o público geral que obteve o ingresso na bilheteria, que pode ter o dinheiro devolvido por meio de transferência bancária. O objetivo é evitar aglomerações e filas.



Leia o comunicado na íntegra.



'Por determinação das autoridades competentes, a partida entre Flamengo e Portuguesa, marcada para este sábado (14 de março), às 18h, no Maracanã, será realizada com portões fechados. Desta forma, separamos informações importantes para orientar os torcedores que adquiriram ingressos para o confronto. Veja a seguir os procedimentos para reembolso do valor de acordo com os cenários possíveis.



Compras avulsas online.



Neste caso, os torcedores deverão seguir estas etapas:

a) Compras feitas por sócios-torcedores

1. Realizar o login dentro do site do Nação (mengo.com.br);

2. Acessar o histórico de compras;

3. O sócio será redirecionado para seu carrinho de compras dentro do sistema da Superingresso, parceira oficial do Flamengo para a venda de ingressos, onde ele deverá localizar a partida Flamengo x Portuguesa.

4. O sócio deverá selecionar os ingressos que deseja cancelar e posteriormente clicar no botão "Cancelar Itens Selecionados".

5. Será preciso confirmar que deseja realmente cancelar os ingressos selecionados. Ao confirmar, o sócio vai receber um e-mail de confirmação do cancelamento.

6. O reembolso irá ocorrer automaticamente na fatura do cartão de crédito, podendo ocorrer na fatura corrente ou na subsequente, de acordo com regras do banco emissor.



b) Compras feitas pelo público geral online

1. Realizar o login dentro do sistema da Superingresso, parceira oficial do Flamengo para a venda de ingressos (flamengo.superingresso.com.br);

2. O torcedor deverá acessar o menu "Carrinho";

3. Localizar a partida Flamengo x Portuguesa;

4. Selecionar os ingressos que deseja cancelar e posteriormente clicar no botão "Cancelar Itens Selecionados".

5. Confirmar que deseja realmente cancelar os ingressos selecionados. Ao confirmar, o torcedor vai receber um e-mail de confirmação do cancelamento.

6. O reembolso irá ocorrer automaticamente na fatura do cartão de crédito, podendo ocorrer na fatura corrente ou na subsequente, de acordo com regras do banco emissor.



Compras na bilheteria

Quem comprou ingressos em um ponto de venda físico terá a devolução do dinheiro por meio de transferência bancária. O objetivo é evitar aglomerações em filas, lojas e shoppings.



O torcedor deverá realizar os procedimentos abaixo para ter seu reembolso:



1. Enviar uma mensagem para o WhatsApp (21) 99717-5493 com as seguintes informações: nome completo, CPF, número do telefone (com DDD) e endereço de e-mail.

2. Após a validação dos dados, um e-mail será enviado solicitando demais informações necessárias para o processamento da devolução.



Sócios-torcedores que compraram o Pacote Maracanã Temporada 2020.

O reembolso irá ocorrer automaticamente na fatura do cartão de crédito, podendo ocorrer na fatura corrente ou na subsequente, de acordo com regras do banco emissor. Os valores creditados ocorrerão de acordo com os preços praticados para o setor na partida em questão e conforme o pacote comprado.



Exemplo: Caso o sócio tenha comprado o Pacote para o setor Norte, o valor creditado, independentemente do lote adquirido, será de R$16,00.



Confira os prazos de estorno para cada tipo de compra



Compras avulsas online:

Prazo de solicitação de estorno:

a partir de hoje, 13/03, às 21h, até dia 03/04, às 21h.



Prazo de estorno de pagamento: até 30 dias depois da solicitação.



Compras avulsas em PDV:

Prazo de solicitação de estorno:

a partir de hoje, 13/03, às 21h, até dia 03/04, às 21h.



Prazo de estorno do pagamento: até 30 dias depois da solicitação .



Compras feitas via pacote

O estorno é feito de forma automática pelo sistema e o prazo de estorno do pagamento é de até 30 dias.