Em virtude da pandemia do coronavírus, o jogo será com portões fechados e não terá transmissão televisiva por conta da falta de acordo entre Flamengo e Globo. A Ferj ainda definiu que não terá entrevistas nos jogos deste fim de semana para a segurança dos radialistas e jogadores.



Confira a lista de relacionados do Flamengo:

Os relacionados para a partida contra a Portuguesa. #CRF pic.twitter.com/2fQich5wdT

— Flamengo (@Flamengo) March 14, 2020