Flamengo anuncia que Jorge Jesus não dará entrevista coletiva após partida deste sábado

Rio - Os riscos causados pelo coronavírus tem mudado a rotina das partidas de futebol por todo país. Neste sábado, Flamengo e Portuguesa se enfrentarão no Maracanã sem a presença do público. Além dos portões fechados, o Flamengo também anunciou que o técnico Jorge Jesus não concederá entrevista coletiva após o duelo, marcado para às 18h (Brasília).



A decisão visa não promover a aglomeração de jornalistas na sala de imprensa do estádio, evitando assim, o risco de contamição pelo vírus. O comandante português falará exclusivamente com a 'FlaTV' depois do confronto contra a Portuguesa. Mais cedo, a Ferj também divulgou que os atletas não poderão conceder entrevista após as partidas.



“Não haverá entrevista coletiva do técnico Jorge Jesus após a realização de Flamengo x Portuguesa. O treinador falará exclusivamente com a Fla TV ao término da partida.”, trouxe o comunicado oficial do Flamengo.