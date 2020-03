Rio - Sem torcida e contra uma defesa muito fechada, o time conseguiu bater a Portuguesa marcando aos 43 e aos 46 minutos. Em menos de 5 minutos, Marcão, contra, e Arrascaeta marcaram a favor do Rubro-Negro. Já a Portuguesa deixou o dela com Maicon Douglas. Campeão da Taça Guanabara, o Fla segue líder do Grupo A, com 9 pontos, pela Taça Rio.

O dirigente do Flamengo Marcos Braz fez uma postagem no Twitter, neste sábado, brincando com a vitória do time de Jorge Jesus contra a Portuguesa, por 2 a 1, no fim da partida. Ele afirmou a garantia dos três pontos lembrou outro momento marcante do clube: quando o elenco venceu a Libertadores.

Em novembro de 2019, o Rubro-Negro virou o jogo contra o River Plate, em Lima, no Peru, aos 44 minutos da segunda etapa. Com a vitória por 2 a 1 e dois gols nos segundos restantes, o time levantou pela segunda vez na história o torneio continental.