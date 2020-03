Flamengo informa que sede da Gávea é fechada e elenco se reapresenta na terça-feira

Rio - O Flamengo informou que a Sede da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, estará fechada neste domingo, dia 15 de março, "atendendo a um pedido das instâncias municipais e estaduais". Neste fim de semana, a Prefeitura e o Governo do Rio de Janeiro anunciaram medidas de prevenção à pandemia do coronavírus para os próximos dias, como as partidas de futebol sem torcida.



Foi o caso na vitória do Flamengo sobre a Portuguesa, no sábado no Maracanã, por 2 a 1. Os portões do estádio estiveram fechados aos torcedores. O elenco, agora, terá folga nos domingo e segunda, com a reapresentação marcada para terça, às 17h. A programação para a sequência da semana não foi divulgada.



Neste domingo, o departamento de futebol do Flamengo aguarda os resultados dos exames feitos por jogadores e outros funcionários na sexta, para saberem se há infectados pelo coronavírus no grupo.



Maurício Gomes Mattos, vice-presidente de Embaixadas e Consulados, teve resultado positivo no primeiro teste feito na última semana, em Brasília. O dirigente esteve na Europa com o presidente Rodolfo Landim, na última semana, e retornou da Colômbia, onde o Flamengo jogou pela Libertadores, no avião com a delegação.