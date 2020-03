Ricardo Gomes elogia Jesus e diz fator fundamental para sucesso no Flamengo: 'Tudo mudou'

Rio - O ex-jogador, treinador e dirigente Ricardo Gomes foi o convidado do programa "Aqui Com Benja", no Fox Sports, neste fim de semana. Entre os assuntos debatidos, Ricardo se mostrou encantado com o trabalho de Jorge Jesus à frente do Flamengo e das equipes comandou anteriormente.



"Ele (Mister) mandou muito bem e continua assim. O início foi mais difícil, e depois, junto com a competência do próprio, ele teve dois laterais (Rafinha e Filipe Luís) que mudaram o time . A partir daí, tudo mudou", afirmou Ricardo, antes de completar:



"Ele fez um trabalho extraordinário no Benfica, não é a primeira vez. Em 2013 ele perdeu três finais, o Campeonato Português, a Uefa Europa League e a Copa de Portugal. O presidente o manteve no cargo e no ano seguinte ganhou tudo", finalizou Ricardo Gomes.