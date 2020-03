Everton Ribeiro cita 'gosto diferente' em vitória do Flamengo no Maracanã vazio

Rio - Um dos capitães do Flamengo, o meia Everton Ribeiro destacou um "gosto diferente" na vitória rubro-negra sobre a Portuguesa, por 2 a 1, no vazio Maracanã neste sábado. Acostumado ao apoio da Nação das arquibancadas, o camisa 7 mostrou-se preocupado com a pandemia do coronavírus no mundo.



"Uma vitória com um gosto diferente. Jogar com Maracanã vazio é ruim, por um motivo de pandemia, pior ainda. Fizemos nossa parte, lutamos até o fim e agora torcemos para que tudo melhore e se resolva da melhor forma possível", publicou Everton Ribeiro, após a vitória por 2 a 1, em seu perfil no Instagram.



Aos 30 anos, Everton Ribeiro é o jogador com mais partidas pelo Flamengo em 2020: 11 jogos - dez como titular - e três gols marcados. No total, são 173 atuações do camisa 7 com a camisa rubro-negra: 104 vitórias, 40 empates, 29 derrotas e 26 gols, além dos títulos da Libertadores, Brasileirão e Carioca, em 2019, , e da Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, na atual temporada.