Arrascaeta se torna o 9º estrangeiro com mais gols na história do Flamengo

Rio - O Flamengo esteve longe de apresentar o seu melhor futebol contra a Portuguesa, neste sábado, num Maracanã vazio por conta do coronavirus. Ainda assim, triunfou nos minutos finais graças ao talento individual de seus jogadores. Entre eles, Arrascaeta.



Autor do gol que garantiu a vitória por 2 a 1, já aos 45 minutos do 2º tempo, o uruguaio chegou a 20 bolas na rede desde que chegou ao clube, no início do ano passado. São 61 partidas desde então. Foi o seu segundo tento em nove jogos em 2020.



Arrascaeta agora é o 9º maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, empatado com o argentino Agustín Cosso, ídolo do Vélez Sarsfield que teve rápida passagem pela Gávea em 1937. Doval lidera o ranking. Veja o top 10:



MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DA HISTÓRIA DO FLAMENGO



1º - Doval - argentino - 94 gols

2º - Benítez - paraguaio - 74 gols

3º - Petkovic - sérvio - 57 gols

4º - Pullen - inglês - 49 gols

5º - Valido - argentino - 44 gols

6º - Guerrero - peruano - 43 gols

7º - Alfredo González - argentino - 31 gols

8º - Fritz Engel - alemão - 23 gols

9º - Arrascaeta - uruguaio - 20 gols

Cosso - argentino - 20 gols