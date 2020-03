Flamengo suspende atividades da base no centro de treinamento do Ninho do Urubu

Rio - As atividades das divisões de base do Flamengo, no CT do Ninho do Urubu, estão suspensas por tempo indeterminado, informou o clube neste domingo, após a CBF anunciar a paralisação dos torneios em andamento, como a Copa do Brasil Sub-20 e o Campeonato Brasileiro Sub-17. A medida vale a partir de segunda, dia 16 de março, e é mais uma resposta a pandemia do coronavírus.



Na última quinta, dia 12, a equipe Sub-17 estreou na temporada com vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 1 no Brasileirão. O Flamengo é o atual campeão da categoria. Já no domingo, o Rubro-Negro venceu o Friburguense por 4 a 2 na primeira rodada da Taça Guanabara Sub-20. A Ferj, organizadora dos Estaduais, se reunirá nesta segunda-feira para debater a continuidade dos campeonatos.



A Copa do Brasil Sub-20, por sua vez, seria iniciada nesta quarta-feira, dia 18. Nesta primeira fase do mata-mata, o Flamengo enfrenta o Jaciobá, de Alagoas. O confronto, em jogo único, estava marcado para quinta, em Arapiraca, às 19h.



De folga neste domingo e também na segunda-feira, o elenco profissional tem reapresentação marcada para terça, às 16h, no CT do Ninho do Urubu. Por ora, a programação do time principal está mantida, mas o departamento de futebol do clube aguarda a decisão da Ferj quanto à paralisação (ou não) do Estadual.