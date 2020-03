Flamengo acerta empréstimo de atacante para clube da Série B

Rio - O atacante Bill, de 20 anos, tem um novo destino. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o jogador acertou um contrato de empréstimo com o CRB e vai disputar a Série B pelo clube alagoano. O atleta fez apenas dois jogos na temporada.

O vínculo do jogador com a nova equipe irá até o fim de dezembro, com valor de compra fixado após o término. Na última temporada, Bill já tinha sido emprestado para a Ponte Preta. No clube paulista, foram dez partidas realizadas e apenas um gol marcado.

Nesse ano, Bill marcou com a camisa do Flamengo diante do Volta Redonda.. Além dele, outros jovens estão sendo emprestados no Rubro-negro. O atacante Vitor Gabriel, que está no futebol português e Luiz Henrique e Yuri César, que estão jogando no Fortaleza.