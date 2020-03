Em reunião na Ferj, Rodolfo Landim revela que testou negativo para coronavírus

Rio - O presidente do Flamengo Rodolfo Landim informou que o resultado de seu teste para coronavírus foi negativo. A informação foi dada pelo próprio mandatário nesta segunda-feira, ao comparecer em reunião na sede da Ferj. Existe a expectativa pela divulgação dos resultados dos testes dos jogadores, comissão técnica e funcionários do futebol que foram submetidos aos exames.



Rodolfo Landim compareceu à reunião acompanhado de Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo. O presidente, no último sábado, não foi ao Maracanã por precaução, uma vez que teve contato com Maurício Gomes Mattos, vice-presidente de Embaixadas e Consulados que testou positivo para coronavírus.



A reunião na Ferj conta com representantes de Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense e debate a continuidade do Carioca em meio à pandemia do coronavírus. No fim de semana, a rodada foi disputada com portões fechados.