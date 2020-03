Com sintomas de gripe, lateral do time Sub-20 do Flamengo é liberado

Rio - As atividades dos Sub-17 e Sub-20 do Fla, por ora, estão mantidas no Ninho do Urubu. Os campeonatos nacionais foram paralisados, mas o Carioca ainda não. Se novos atletas apresentem sintomas de gripe neste período, o departamento médico do clube avaliará individualmente caso a caso.



Por ora, não há previsão dos jovens serem submetidos a testes do coronavírus, como aconteceu com o elenco profissional após o resultado positivo do teste de Maurício Gomes Mattos, vice-presidente de Embaixadas e Consulados.



O lateral-esquerdo Pablo Maldini, do time Sub-20 do Flamengo, foi liberado das atividades das divisões de base nesta semana por apresentar sintomas de uma gripe normal, informou o clube nesta segunda. A liberação do Garoto do Ninho, de 20 anos, foi uma medida preventiva em meio à pandemia do coronavírus.



Em seu perfil no Twitter, Pablo Maldini publicou estar "preocupado", recebendo mensagens de apoio de outros atletas do Flamengo e também dos torcedores.

preocupado..

— Pablo Maldini (@paablo00) March 16, 2020