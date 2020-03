Após Jesus testar positivo, últimos adversários do Flamengo farão testes de coronavírus

Rio - Jogadores e comissão técnica do Barcelona de Guayaquil-EQU e da Portuguesa, últimos adversários do Flamengo, irão realizar uma bateria de exames para saber se alguém foi infectado pelo novo coronavírus. A decisão ocorreu após o técnico Jorge Jesus ter testado positivo para a doença. As informações são da "Coluna do Fla".

Segundo o Flamengo, Jesus testou "positivo fraco ou inconclusivo" para o vírus. Ele ainda aguarda a contraprova para confirmar se está ou não com a Covid-19.

Na última semana, o vice de embaixadas do Flamengo, Maurício Gomes de Mattos, já havia sido diagnosticado com a doença.