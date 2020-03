Coronavírus pode afastar concorrência e facilitar renovação de Jorge Jesus com o Flamengo

Rio - Em compasso de espera por conta do coronavírus, a renovação de Jorge Jesus com o Flamengo pode ter se aproximado. De acordo com informações do comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, as conversas devem retornar em breve e sem a concorrência do mercado europeu.

Jorge Jesus vinha sendo ventilado em grandes clubes de Portugal como Porto e Benfica. No entanto, a pandemia de coronavírus deve esfriar o interesse das equipes do futebol europeu no treinador do Flamengo.

O treinador tem contrato com o clube carioca até o meio do ano. O Flamengo quer renovar o vínculo até o fim de 2021.