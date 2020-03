Jorge Jesus explica motivo de não ter empresário: 'quando se chega a um patamar não precisa mais'

Rio - Em participação no canal do YouTube com Zico, o treinador Jorge Jesus falou sobre a forma como conduz a sua carreira. O português revelou o motivo de não ter uma empresário.

"O agente que me arranja trabalho passa a ser o meu agente. Mas quando se chega a um patamar, já não precisas de ter agente, eles procuram-te. Não precisas de vender o teu peixe. Só o advogado é que tem de ir sempre", contou.

Flamengo e Jorge Jesus vem conversando para renovar o contrato. O vínculo do português com o clube carioca vai até o meio de 2021.