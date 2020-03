Dirigente do Flamengo testado positivo para COVID-19 faz alerta: 'O quadro seríssimo'

Rio - A pandemia do coronavírus segue afetando o futebol brasileiro, principalmente o atual campeão nacional e da Libertadores da América. Até o momento, duas pessoas testaram positivo no Flamengo, uma delas sendo o vice-presidente de Embaixadas e Consulados Mauricio Gomes de Mattos. O dirigente detalhou como foram os dias após testar positivo para COVID-19.

Em vídeo, Maurício fez um pedido à população para que todos fiquem em casa neste momento de confinamento. O dirigente revelou como sentiu os sintomas de forma inicial, o momento é muito delicado.



"O quadro é seríssimo. Você não tem que estar em praia, em bar, em restaurante noturno. Você tem que estar em casa, protegendo o seu pai, sua avó, os mais velhos e a sociedade de um modo geral. Você não pode contribuir para que essa pandemia vá adiante", afirmou o vice-presidente, que completou:



"Recentemente estive na Europa, no Barcelona, Real Madrid... A trabalho pelo nosso Flamengo. Na volta, senti um leve resfriado, busquei um hospital de referência na Barra da Tijuca, onde fui informado que eu estava bem, que eu não precisava fazer o teste de coronavírus, que eu seguisse vida normal", completou.



Confira abaixo o depoimento completo do dirigente explicando como pegou, o que sentiu e como vem tratando o coronavírus:



"Depois disso, eu tive outras reuniões e me senti muito mal à noite. Vim para o hospital Santa Luzia e aqui fui recebido pelo Dr. Guilherme Vila, pela Dra. Beatriz e pelo Dr. Frederico, os quais agradeço o tratamento dispensado até agora. Mas eu quero alertar você: o quadro é seríssimo. Você não tem que estar em praia, em bar, em restaurante noturno. Você tem que estar em casa, protegendo o seu pai, sua avó, os mais velhos e a sociedade de um modo geral. Você não pode contribuir para que essa pandemia vá adiante. Conto com a condição de cada um de respeitar esse momento. É importantíssimo que você faça sua parte, eu estou fazendo a minha, em breve vou ficar fora do hospital em quarentena. Saudações rubro-negras e que a gente tenha juízo nesse momento".