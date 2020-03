Exame de Renato Augusto para coronavírus dá negativo

Renato Augusto, do Beijing Guoan, está no Rio de Janeiro enquanto o futebol chinês está parado por conta da pandemia do novo coronavírus e estava utilizando as estruturas do Flamengo para manter a forma física. Como estava no Ninho do Urubu, no dia 13 de março, quando os jogadores rubro-negros foram submetidos a exames de prevenção, o meia também realizou o teste, que deu negativo a Covid-19.

O resultado do exame de Renato Augusto saiu no domingo, 48h depois da coleta do sangue. Como o Flamengo suspendeu as atividades no Ninho do Urubu, a princípio, até a segunda-feira, o meia parou de usar as estruturas do Rubro-Negro e tem feito quarentena na sua residência.

Por orientação do Beijing Guon, clube o qual Renato Augusto tem contrato até dezembro de 2021, o meia não tem dado entrevistas no período em que o futebol chinês está paralisado. O jogador brasileiro ainda não tem previsão para retornar para a China, mas existe a expectativa que seja no começo de abril.