Jorge Jesus agradece apoio após testar negativo para o COVID-19: 'Grande carga emocional'

Rio - O técnico Jorge Jesus, do Flamengo, viveu dias tensos nesta semana. Após apresentar 'positivo fraco' para o novo coronavírus no primeiro teste realizado, a contraprova da última quarta-feira deu negativo para o COVID-19. Nas redes sociais, o treinador português agradeceu o apoio e carinho da torcida.



“Olá, galera. Hoje é o primeiro dia depois de eu ter recebido o resultado do novo teste que eu fiz para o coronavírus, que deu negativo. Estou bem, como estava nos outros dias, mas tinha em cima de mim uma grande carga emocional. Vou continuar a fazer a quarentena, porque tenho que pensar em mim e tenho que pensar nos outros. O vírus não escolhe cores, religião, extrato social. Eu quero agradecer a todos os meus amigos, torcedores da Nação Flamenguista, a todos os meus jogadores. Do fundo do meu coração, muito obrigada a todos", disse Jorge Jesus.