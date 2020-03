Justiça adia apresentação de denúncias por incêndio no Ninho do Urubu por conta do coronavírus

Rio - A apresentação das denúncias do Ministério Público contra pessoas como responsáveis pelo incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo foi adiada. A Justiça adiou o procedimento que aconteceria nesta sexta-feira, por conta do coronavírus. As informações são do comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira.

"O Estado parou. Prazos processuais e administrativos estão suspensos. O Judiciário e o MP, por resoluções, só estão autorizados a se manifestarem em casos de urgência. Sinceramente, não tenho como dizer quando haverá a apresentação da denúncia enquanto perdurar a situação atual", explica o promotor de Justiça Luiz Antonio Correa Ayres, do GAEDEST (Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor) do MPRJ.



De acordo com Mauro Cezar, em circunstâncias normais, no máximo até a próxima segunda-feira a denúncia seria encaminhada ao Judiciário. A investigação da polícia civil (42ª DP, Recreio dos Bandeirantes) deu ao Ministério Público do Rio de Janeiro os esclarecimentos solicitados no inquérito. Com o ocorrido, o Ministério Público se vê forçado a adiar a apresentação da denúncia apontando possíveis responsáveis pelo incêndio do dia 8 de fevereiro de 2019.