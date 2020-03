Uma semana após internação por coronavírus, dirigente do Flamengo receberá alta nesta sexta

Rio - Vice-presidente de Embaixadas e Consulados do Flamengo, Maurício Gomes de Mattos foi diagnosticado com coronavírus na última semana. A contraprova do exame saiu na sexta-feira passada. Desde que descobriu o contágio do vírus, o VP está no hospital particular Santa Luzia, em Brasília, no Distrito Federal e deve receber alta nesta sexta-feira.

"Foi um susto grande. O antibiótico está finando a última sessão. Estou em Brasília e vou para um hotel aguardar as coisas se acalmarem, para aí, sim, voltar para o Rio. Muita saudade, saudade do dia a dia. Estou valorizando mais a vida. Vou sair daqui (do hospital) e vou para um hotel, porque não tem como chegar no Rio agora. Então, vou para um hotel e vou aguardar lá pelo próximos acontecimentos, mas eu saio hoje, sim", afirmou em entrevista a Coluna do Fla.

Recentemente, Maurício viajou à Europa junto com o presidente Rodolfo Landim e do vice de comunicação Gustavo Oliveira. O VP também esteve na Colômbia com a delegação do Flamengo para a estreia na Libertadores, diante do Junior Barranquilla. No último sábado, acompanhou o jogo do Estadual no Maracanã. No dia seguinte, visitou o maior ídolo rubro-negro, Zico.



Após a confirmação de que Maurício estava infectado, jogadores, comissão técnica e todo o departamento de futebol do Flamengo foram submetidos a exames para checar se haviam sintomas de contaminação pelo COVID-19. Landim e Zico, inclusive, também passaram pelo teste. Todos os resultados deram negativo.

Inicialmente, apenas o teste de Jorge Jesus precisou ser refeito, pois os dois primeiros deram, respectivamente, fraco positivo e inconclusivo. Na terceira coleta, o teste deu negativo, para alívio de mais de 40 milhões de torcedores.