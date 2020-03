Jornalista elogia lateral-direito sondado pelo Flamengo: 'Completo'

Rio - O Flamengo segue em busca de um lateral-direito desde o começo do ano para ser opção do titular Rafinha. Nos últimos dias, o canal Fox Sports, da Argentina, afirmou que o Rubro-Negro quer contratar Fabricio Bustos, lateral do Independiente e da seleção argentina.

Comentarista do Esporte Interativo, Bruno Formiga avaliou o lateral-direito que estaria na mira do Flamengo. Segundo o jornalista, Bustos iria agregar bastante ao elenco rubro-negro e poderia brigar com Rafinha por uma vaga na equipe titular. No entanto, Formiga acredita que não será uma negociação fácil de se concretizar.

"O Bustos é um jogador jovem, é um lateral completo, muito bom, passador, técnico, que sim, brigaria pela posição com o Rafinha. Ele não seria apenas um reserva de luxo. Se a gente projetar em médio a longo prazo, o Bustos entraria no elenco do Flamengo para jogar. Porém, algumas questões… Ele é titular absoluto no Independiente, que não iria querer abrir mão fácil. Outro ponto, ele tem contrato até 2022, contrato longo, o que pode dificultar por conta da multa rescisória", disse o jornalista.

Considerado uma das maiores revelações do futebol nacional dos últimos anos, o lateral de 23 anos foi convocado para quatro amistosos da seleção argentina, desde 2018. Na atual temporada, Bustos disputou 30 jogos e deu seis assistências. A multa rescisória do atleta gira em torno de 20 milhões de dólares (cerca de R$ 100 milhões na cotação atual).