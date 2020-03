O Clube de Regatas do Flamengo nega que haja interesse e negociação pelo atleta Fabricio Bustos.#ODia — Venê Casagrande (@venecasagrande) March 20, 2020

Rio - Se o torcedor do Flamengo ficou animado com a possível chegada do lateral direito Fabricio Bustos, do Indepediente-ARG, o clube carioca acabou com essa esperança. Através da assessoria, o rubro-negro informou que não existe nenhuma negociação com o argentino de 23 anos.Na última quinta-feira, a 'Fox Sports Argentina' havia veiculado que o Flamengo já teria acertado as bases salarias com o lateral direito, faltando apenas a oferta ao Independiente. No país, Bustos é dado como uma das grandes revelações dos últimos anos. O jogador chegaria para a reserva imediata de Rafinha.