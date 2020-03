Apresentador chama ídolo do Flamengo de 'tricolor' no SporTV

Rio - Com a paralisação do futebol por conta da pandemia de coronavírus pelo mundo, o "SporTV" tem optado por apresentar partidas históricas aos torcedores e quem escolhe as reprises são os internautas pelo site do canal. Durante o "Faixa Especial", programa tem causado polêmica na emissora, Gustavo Villani apresentou a enquete da vez.



A audiência poderia escolher entre assistir Fluminense x Figueirense (final da Copa do Brasil de 2007) ou Corinthians x Internacional (decisão da Copa do Brasil de 2009).



"Marcelinho, amanhã, entre 4h e 6h da tarde, com aquele mega balde de pipoca, você gostaria de ver Figueirense x Fluminense? Mas não é?", perguntou Villani, antes de fazer a leitura da outra opção.



Neste momento, Marcelinho caiu em risada, fez sinal negativo ao companheiro de bancada, mas contornou a situação.



"Não, não, não... (Risos). Ia falar que para mim tanto faz, meu Flamengo não está aí, mas eu vou de Corinthians e Internacional", rebateu, com bom humor, o o ídolo do Basquete do Flamengo.



"Boa, ta aí o voto do Marcelinho. Tomei um chute na canela aqui...Que Tricolor que nada!", brincou Villani, colocando fim ao assunto.