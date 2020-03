Diretoria do Flamengo comunica aos jogadores da base que as atividades estão suspensas por tempo indeterminado

Rio - A diretoria do Flamengo comunicou aos jogadores das categorias de base do clube que as atividades, antes previstas para retornarem na segunda-feira, estão suspensas por tempo indeterminado.



Segundo apurou a reportagem, o comunicado do Flamengo aos atletas das bases foi assinado pelo Coordenador Administrativo Ney Souto.



*Mais informações em instantes