Rio - Sem previsão de retorno do Flamengo aos trabalhos, o técnico Jorge Jesus irá passar a quarentena do coronavírus com a família em Portugal. O treinador solicitou à diretoria rubro-negra sua liberação e a de seus auxiliares e embarca para a Europa já nesta segunda-feira.

No último sábado, o Flamengo comunicou que iria suspender as atividades do elenco profissional e das categorias de base por tempo indeterminado em razão da Covid-19. Antes, o prazo era esta segunda.

Jorge Jesus chegou a testar positivo fraco para a doença. No entanto, a contraprova descarto a infecção no técnico do Flamengo.