Rio - Por conta da pandemia do novo coronavírus, o futebol brasileiro está parado por tempo indeterminado, e o Flamengo antecipará as férias aos seus jogadores até o dia 21 de abril. Durante esse período em que os atletas ficarão de quarentena, a comissão técnica realizou uma força-tarefa para fazer com que o elenco profissional mantenha a rotina de treino no período de confinamento.



O planejamento do Flamengo passou por três etapas: o preparador físico português Mário Monteiro elaborou os planos de treinamento individualizado para os jogadores, o chefe do departamento médico Márcio Tannure planejou os planos médicos e o preparador físico permanente do clube Roberto Oliveira foi o responsável pelas entregas dos materiais nas residências dos atletas. Os três se reuniram durante a semana, através de videoconferência, para traçar as estratégias.



Para monitorar os treinamentos dos jogadores, o Flamengo contará com a ajuda de um aplicativo chamado "CoachID" que funciona da seguinte forma: os atletas serão cadastrados na plataforma, através de e-mail pessoal, para que tenham acesso aos conteúdos disponibilizados pelos profissionais do Rubro-Negro. Os planos serão alterados de acordo com a rotina do respectivo atleta.



Os jogadores que contam com profissionais físicos particulares também seguirão o plano de exercícios elaborados pela comissão técnica do Flamengo. O responsável pelo monitoramento diário das atividades físicas (e cargas aplicadas) será Márcio Sampaio, outro preparador físico do clube que viajará para Portugal com o técnico Jorge Jesus nesta segunda-feira.



Vale ressaltar que os profissionais responsáveis pela preparação física do elenco têm um grupo no Whatsapp para manter contato diário durante o período de quarentena. Internamente, a metodologia de trabalho foi bem aceito pelos atletas, que fizeram questão de procurar os preparadores físicos para terem direito à "academia em casa", montada por Roberto Oliveira.



O Flamengo divulgou a lista de materiais do clube que os jogadores irão utilizar durante a quarentena. Veja abaixo:



- Bicicleta

- Colchonete

- Mini band

- Kettlebell

- TRX

- Banco

- Halteres

- Anilhas

- Barra