Mais um? Meia pode deixar o Flamengo e acertar com o futebol português

Rio - Após perder o técnico Jorge Jesus para o Benfica, que também está de olho no volante Gérson e no atacante Bruno Henrique, o Flamengo pode ver mais um dos seus funcionários deixar o clube rumo a Portugal. Trata-se do volante Piris da Motta, que está em negociação para se transferir para o Braga. O jogador não estava nos planos da antiga comissão técnica e o alto salário do atleta é um fator que facilita a saída.

Piris da Motta foi contratado ao San Lorenzo da Argentina por R$ 25 milhões. A diretoria gostaria de recuperar este investimento, nem que seja a longo prazo. Como neste momento é impossível pegar este valor em uma venda de direitos federativos, a estratégia passa por emprestar o jogador. Assim os flamenguistas receberiam um valor pelo empréstimo e ainda teriam a chance de ver o atleta se valorizar em Portugal.





Outro fator que faz o Flamengo ver com bons olhos liberar o volante por empréstimo é se livrar de arcar com os salários do jogador. Ele tem contrato com o Rubro-Negro até 2022 e vai receber até o fim do período cerca de R$ 10 milhões. Reduzir este valor já é uma economia.



Piris da Motta não entra em campo com a camisa do Flamengo desde as semifinais do Mundial de Clubes da Fifa, quando substituiu o uruguaio De Arrascaeta nos acréscimos do segundo tempo da vitória sobre o Al Hilal.



Recentemente o Flamengo também liberou o atacante colombiano Orlando Berrío para ter seu salário economizado pelo clube. Como ele estava em reta final de contrato, foi cedido sem custos ao futebol dos Emirados Árabes Unidos.



O atacante Lucas Silva estava fora dos planos de Jesus e aberto à propostas. Recusou três ofertas, duas de Portugal, do Gil Vicente e do Farense, e uma do Brasil, do Atlético-GO. Mas agora está em conversas avançadas com o Paços de Ferreira.



Assim o jogador pode seguir o caminho de Piris da Motta e se transferir para o futebol português. Mas esta negociação ainda depende de vários fatores.