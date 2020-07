Presidente do Bahia rasga elogios ao Flamengo: 'É um exemplo'

Rio - O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, rasgou elogios ao Flamengo. Em entrevista à ESPN, ele destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Rubro-Negro e disse se inspirar na equipe carioca.

"O Flamengo é um time de massa, naturalmente com uma quantidade de torcedores maior do que a do Bahia. Mas há uma equivalência de paixão, de mobilização da torcida. Lógico que a torcida do Bahia tem um número menor, mas que tem um vínculo é forte com o clube", afirmou.

"A gente vê o trabalho que o Flamengo faz para ter a torcida como seu grande patrocinador, e a gente se espelha em como eles conseguem fazer isso. Procuramos fazer isso no Bahia. Para mim, é um dos exemplos do Flamengo como posicionamento de marca, dar valores aos patrocinadores… Tem uma série de elementos que eu vejo como muito positivos", completou.