Atacante do Flamengo aponta principais rivais do clube na briga pelo Brasileirão

Rio - O atacante Pedro, do Flamengo, falou sobre a expectativa para o início do Brasileirão, previsto para 8 de agosto. Em entrevista ao Fox Sports, o camisa 21 falou sobre os adversários que podem complicar a vida do Rubro-Negro na disputa pelo título da competição.

"O Palmeiras tem um elenco muito forte. O Grêmio vem sempre fazendo um bom trabalho, e o Atlético-MG está se preparando muito bem. Antes do início do campeonato, a gente cogita nomes, mas todos tem que mostrar o bom futebol ao longo da temporada, incluindo o Flamengo", disse o atacante.

Pedro também falou sobre o fato de o futebol estar sendo jogado sem torcida, o que deve influenciar nas vantagens dos mandantes.

"Quando tem a torcida gritando, o adversário entra diferente, sem pressão. Sem a torcida, o adversário tem essa vantagem. Mas quando nós formos jogar fora, também vai ser uma vantagem para gente", completou.