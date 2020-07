Joel Santana minimiza busca do Flamengo por técnico estrangeiro: 'Perdeu três jogos é demitido'

Rio - O ex-treinador do Flamengo, Joel Santana, falou sobre as buscas do clube carioca por comandantes estrangeiros. Na opinião do Papai, não há muita diferença em relação a nacionalidade do técnicos no futebol brasileiro.

"Agora é moda treinador estrangeiro. Não tem nada de diferente. Marca pressão, joga em bloco, inventam um monte de historinha. Futebol brasileiro é pentacampeão do mundo com nossos treinadores. Não podemos descartar. Agora todo mundo lá fora é dono da cocada e aqui não valem nada. Treinador se perder três jogos é demitido", afirmou em entrevista à "Fox Sports".

Sobre a saída de Jorge Jesus para o futebol português, Joel Santana preferiu não fazer nenhuma opinião mais contundente.

"Não concordo com ninguém. Cada um tem sua vida, falar mal de outra pessoa não é o meu hábito. Se ele saiu, tinha um motivo para isso. Futebol falando de um e de outro parece novela. Cada um tem que tomar conta de si. Já deixei times porque tinha propostas melhores", disse.