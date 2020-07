Arão comemora boa fase no Flamengo: 'Ainda vou conquistar mais coisas grandes nesse clube'

Rio - O volante Willian Arão, do Flamengo, teve o nome especulado no Benfica, de Portugal, após Jorge Jesus deixar o Rubro-Negro e se transferir para a equipe portuguesa. Porém, em entrevista ao canal no Youtube Barbaridade, o camisa 5 deixou a entender que vai ficar no clube carioca.

"Críticas construtivas a gente leva em consideração. Mas eu sabia que daria a volta por cima e conquistaria grandes coisas nesse clube. Ainda vou conquistar mais coisas grandes nesse clube. Eu quero conquistar a Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil pelo Flamengo esse ano."

Willian Arão foi titular absoluto durante o período em que Jorge Jesus esteve no Flamengo. Com a chegada de um novo comandante, a tendência é que continue sendo dono da posição na equipe principal rubro-negra.