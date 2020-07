Após negativa de português, Flamengo vira os holofotes para Domènec Torrent

Rio - Acumulando reuniões presenciais pela Europa, Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta do Flamengo, já se reuniram com nomes de Portugal e Espanha, mas o leque está menor, já que o português Carlos Carvalhal, já rechaçou a oportunidade de trabalhar no Brasil e se acertou com o Braga-POR, por exemplo, e Leonardo Jardim, outro português, também externara o seu desinteresse em treinar uma equipe em nosso país. Com isso, os holofotes, agora, se viram para Domènec Torrent.

Receoso quanto a apostas, o Rubro-Negro vem trabalhando com cautela as opções e prioriza o "olho no olho" - por isso, alija-se pressa no discurso. E, diante do atual cenário, uma nova reunião (possivelmente por videoconferência) ocorrerá com Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola (Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City) e que treinou o New York City FC, de 2018 e 2019.O Flamengo está receoso quanto a apostas. O escopo inicial de seus dirigentes era a contratação de um técnico com experiência à beira do campo e êxito em competições de peso. Até por isso, Torrent estava em um processo de "stand-by".Por falar em Torrent, o espanhol de 58 anos era tido como uma incógnita, embora a sua disponibilidade para reunir-se com Braz e Spindel, em Madri, e o conhecimento das características da equipe rubro-negra tenham empolgado o Flamengo, que, nesta terça-feira, sairá do compasso de espera e apresentará condições concretas (quanto a vencimentos) ao antigo parceiro de Guardiola.Outra opção vista com bons olhos pelo departamento de futebol mas ainda como uma aposta é Miguel Ángel Ramírez, também espanhol. O LANCE! apurou, contudo, que o Independiente Del Valle-EQU, clube comandado pelo jovem de 35 anos e que está no grupo do Fla na Libertadores-2020, ainda não recebeu contato de dirigentes do Rubro-Negro. E nem deve, naturalmente, caso Torrent dê sinal verde para os cariocas.Há 11 dias sem treinador e agora focado em Torrent, o Flamengo caminha com os pés no chão visando minimizar, em um português claro, um possível arrependimento daqui a alguns meses. É notório que o sarrafo está elevado.