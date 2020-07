Flamengo teria colocado outro treinador português na lista de interesse

Rio - O Flamengo está na Europa em busca de um treinador, após a saída repentina de Jorge Jesus. Segundo informações do "Espn Brasil", o clube tem conversas marcadas com o treinador português José Peseiro.

A ideia é que o técnico se reúna com Bruno Spindel e Marcos Braz e escute os projetos que serão oferecidos. É esperado que as conversas finalizem hoje, desta forma, o clube vai partir com mais certeza e fazer uma proposta formal.

Carvalhal, que estava sendo ventilado pelo clube, foi anunciado pelo Braga, de Portugal. Além dele, o Rubro-Negro mantém contato com Domènech Torrent e Fernando Hierro. Domènech já participou de duas reuniões com os dirigente é o nome com mais força.