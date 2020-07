Rio - A busca exclusiva do Flamengo por um treinador estrangeiro não agradou Galvão Bueno. Durante o "Bem, Amigos!" da última segunda, o narrador questionou a postura do clube carioca, que está perto de fechar com Domènec Torrent , e estranhou o fato de nenhum brasileiro ter sido cogitado para o cargo.

"O Jardim preferiu ficar na Europa, o Carvalhal assinou com o Braga. O Flamengo montou um escritório em Portugal para escolher um técnico. Caminha agora para Domènec Torrent, que era auxiliar, mesmo com todos elogios que o Rafinha fez. Será que precisa disso? Não tem técnico bom no Brasil?", questionou Galvão.

"O Jorge Jesus veio pois estava no Catar. Na oportunidade que o SporTV me deu de narrar a final depois, frisei na comemoração que foi o maior título conquistado da história de Jorge Jesus", completou.