Sem renovação, Diego não descarta aposentar no Flamengo: 'É uma possibilidade'

Rio - Diego Ribas foi uma das primeiras contratações de impacto da gestão passada, marcada pela reestruturação do clube. Com altos e baixos, o camisa 10 vive a expectativa pelas conversas de renovação de contrato com o Rubro-Negro, a encerrar em dezembro deste ano. Ou não... Mas "o coração está aberto" ao Fla.



Em entrevista ao canal "Barbaridade TV", no YouTube, Diego, hoje aos 35 anos, não descartou a possibilidade de encerrar a carreira do Flamengo, clube no qual sente-se "apaixonado".



"É uma possibilidade… É uma possibilidade, sim. Mas, como eu falei, futebol é dinâmico. Nem eu mesmo sei mais por quanto tempo vou jogar. Eu sou movido a paixões, desafios. Eu cheguei até onde eu cheguei hoje, para poder escolher. Escolher vestir a camisa de um clube que eu me sinta realizado, apaixonado. Por isso que eu digo, o Flamengo vai ser sempre uma possibilidade, o meu coração vai estar sempre aberto para o Flamengo."



Ex-Fenerbahçe-TUR, Diego chegou ao Flamengo em meados de 2016. Ao todo, soma 176 partidas oficiais, com 38 gols. Já foi apontado como vilão, no vice da Copa do Brasil de 2017, e herói, como no título da Libertadores de 2019, quando fez o lançamento memorável para o gol da virada diante do River Plate (2 a 1), marcado por Gabigol, na decisão.



Pelo Flamengo, os títulos são os seguintes: Carioca (3), Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Libertadores. A aguardar se o clube, após a contratação do substituto de Jorge Jesus, o procurará para renovar o vínculo.