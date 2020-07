Repórter da ESPN afirma que Torrent sofrerá muita pressão no Flamengo: 'Mais que o Jorge Jesus'

Rio - Novo treinador do Flamengo, Domènec Torrent, terá a missão de assumir a equipe carioca, após a saída de Jorge Jesus. Apesar do elenco rubro-negro ser o mais qualificado do Brasil, o repórter da ESPN Brasil, Cícero Mello, afirmou que a missão do técnico não será fácil.

"Ele vai assumir o Flamengo com uma pressão bem maior que a do Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus acostumou mal a torcida do Flamengo. Agora, a torcida vai querer sempre títulos", disse o repórter.



O contrato de Domènec Torrent com o Flamengo irá até o fim de 2021. Ele deve fazer a sua estreia no Campeonato Brasileiro no próximo dia 9 contra o Atlético-MG.