Jogador do Flamengo afirma que deseja se tornar técnico e revela que anotou treinos de Jorge Jesus

Rio - Um dos jogadores mais experientes do elenco do Flamengo, o lateral-esquerdo Filipe Luís deseja ser treinador. Em participação ao Canal 11, de Portugal, ele afirmou que anotou todos os treinos de Jorge Jesus durante a passagem do técnico no futebol carioca.

O lateral chegou ao Flamengo no meio do ano passado e participou das conquistas do Brasileiro, da Libertadores, do Carioca, da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. O contrato de Filipe Luís com o Rubro-negro vai até o fim de 2021